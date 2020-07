Stiri pe aceeasi tema

- NATO fara Turcia? Aceasta ar insemna sfarsitul Aliantei, a sustinut miercuri ambasadorul turc la Paris, Ismail Hakki Musa, dupa ce i s-a vorbit intr-o comisie a parlamentului francez despre ''imperialismul turc'' si punerea ''in pericol'' a prezentei Turciei in NATO,…

- Franța a informat NATO ca iși suspenda implicarea intr-o operațiune navala in Mediterana, din cauza tensiunilor recente intre navele de razboi franceze și turcești, a declarat miercuri un oficial al ministerului Forțelor Armate, citat de Reuters, potrivit The New York Times.

- Turcia este un membru esential al Aliantei Nord-Atlantice, afirma ambasadorul turc la Paris, Ismail Hakki Musa, dupa ce presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat "responsabilitatea istorica si criminala...

- In ciuda tuturor eforturilor arabe de a avea o relație amiabila cu Turcia, Ankara desfașoara neincetat politici din ce in ce mai ostile, iar liderul Recep Erdogan a devenit un declanșator de conflicte. La recenta intalnire de la Cairo, Liga Araba a condamnat intervenția militara a Turciei in Libia,…

- Alianta Nord-Atlantica a initiat o investigatie in cazul unui incident produs in Marea Mediterana, in largul Libiei, intre nave militare din Turcia si Franta, anunta secretarul general NATO. Franta a...

- Ankara a respins marti o declaratie semnata de ceea ce ea a numit o "axa a raului", cinci tari care au condamnat activitatea militara turca in Mediterana de Est si Libia considerand ca provoaca un "haos regional si instabilitate", pe fondul escaladarii unei dispute diplomatice, relateaza dpa.…