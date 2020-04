Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei pentru Sanatate și Familie din cadrul Camerei Deputaților, a participat aseara la emisiunea Bistrițeanul LIVE. Acesta a anunțat ca va trimite o comisie de ancheta la Centrul de dializa Diaverum. ”Ce se intampla la Bistrița e criminal” a explicat acesta. Vicepreședintele…

- Am scris impreuna acest text. Din București, Cristina Dimitrescu, psiholog, iar eu de la moara din Pirinei, din Franța profunda, unde locuiesc și imi petrec ceea ce se numește aici confinement, adica izolarea și distanțarea sociala, restricțiile de mișcare impuse de pandemia de coronavirus care a luat…

- Criteriile dupa care s-ar putea lua in discuție ridicarea restricțiilor de izolare și circulație ,cuprinde intr-un raport al Consiliului Științific care da recomandari guvernului Franței,...

- "Daca socotesc bine este a 17-a zi de stat in casa și de carantina. Este e foarte nasol, pentru ca boala nu este ținuta sub control din punctul meu de vedere. Nu suntem pregatiți pentru o astfel de criza! Singurul mod sa ne ferim și sa respectam regulile este sa nu ieșim din casa. Eu nu ies…

- In plina pandemie de Coronavirus, Wanda Nara a decis sa plece de la Paris și s-a intors in vila ei luxoasa de pe malul lacului Como, din Lombardia, Italia. Soția lui Mauro Icardi a luat cu ea și copiii, incalcand masurile de protecție din cele doua țari. Maxi Lopez, fostul ei soț și tata a trei dintre…

- Franta a luat primele masuri extreme. Intreaga populație este izolata la domiciliu pentru cel putin 15 zile. Cei care nu respecta regula vor fi amendati cu 135 pana la 375 euro, scrie Le Figaro . Se poate iesi din casa doar in situatii speciale: mersul la munca pentru cei care nu pot lucra de acasa,…

- Astfel, incepand din aceasta dupa-amiaza, toate magazinele considerate de importanța secundara și piețele in aer liber urmau sa fie inchise, iar oamenii vor trebui sa lucreze acasa, mai arata sursa citata.Autoritațile au anunțat masuri aspre și fața de angajatorii care solicita angajaților sa fie prezenți…

- In timp ce intreaga lume lupta impotriva coronavirusului, in laboratoarele din toate colțurile planetei se cauta o soluție. Oamenii de știința incearca sa produca un vaccin pentru noul tip de coronavirus. Din cand in cand, in presa apar informații incurajatoare. Cu peste 600 de cazuri, Suedia nu se…