Franța se pregătește să înceapă în ianuarie campania de vaccinare anti-Covid-19 Guvernul francez se pregatește sa distribuie un vaccin contra Covid-19 inca din luna ianuarie, daca va fi validat, pentru anul 2021 fiind alocate in acest scop 1,5 miliarde de euro, a declarat astazi purtatorul de cuvant ale executivului, Gabriel Attal, transmite AFP, citata de agerpres . Primul vaccin este așteptat inainte de sfarșitul anului „Pregatim o campanie de vaccinare pentru a fi gata in momentul in care vaccinul va fi validat de autoritatile de sanatate europene si nationale si pentru a putea, imediat dupa aceea, sa lansam un vaccin”, a explicat secretarul de stat la postul public France… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

