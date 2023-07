Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, a sasea de revolte in Franta dupa moartea tanarului Nahel, a fost relativ calma, inregistrandu-se doar cateva incidente izolate. Au avut loc mai puține acte de vandalism, 78 de persoane au fost duse la secțiile de poliție din toata țara. Ministerul francez de Interne a menținut pe strazi…

- Noi scene de violenta in Franta, in cea de-a patra noapte in care au fost vandalizate magazine si s-au inregistrat ciocniri cu fortele de ordine. Va avertizam, sunt imagini si informatii cu un puternic impact emotional! Scene tensionate s-au produs la Marsilia si Lyon.

- Guvernul francez a decis impunerea de restricții de circulație in intreaga țara și dat ordin Jandarmeriei sa scoata mașinile blindate pe strazi in incercarea de stopa valul de revolte care a cuprins Franța. In acest context, ministrul de interne a anunțat mobilizarea a 45.000 de polițiști pe strazi,…

- Un total de 45.000 de politisti si jandarmi au fost mobilizati in Franta in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a stopa violentele care zguduie tara dupa moartea lui Nahel, tanarul de 17 ani cu cazier care circula fara permis de conducere si care a fost ucis

- Inca o noapte cu violențe la Paris, dar și in alte localitați din Franța. A fost haos pe strazi, protestatarii au vandalizat magazine, au incendiat o banca și au avut loc numeroase ciocniri intre protestatari și forțele de ordine. 40.

- Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a anunțat ca va mobiliza 40.000 de polițiști in toata Franța, la noapte, in așteptarea noilor proteste dupa uciderea unui tanar de 17 ani de catre polițiști, la inceputul saptamanii, scrie BBC.

- Naționala de rugby a Romaniei a intrat oficial in pregatire pentru Cupa Mondiala din Franța, competiție care va avea loc in septembrie și octombrie. Romania are inca privilegiul de a fi intre cele 20 de echipe care s-au calificat la cel mai important eveniment rugbistic al planetei.Din 17 iunie, ...

- Franta va antrena si va echipa mai multe batalioane ucrainene cu zeci de vehicule blindate si tancuri usoare, au anuntat duminica, dupa o cina la Paris, presedintii Emmanuel Macron si Volodimir Zelenski, care au cerut, de asemenea, noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite AFP.