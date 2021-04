Franța se pregătește de ridicarea restricțiilor Autoritațile franceze au anunțat joi noi masuri de relaxare a restricțiilor antiepidemice actuale. Astfel, Franța va scurta carantina de noapte treptat pana cand o va ridica de tot la finalul lunii iulie. Totodata, magazinele, restaurantele și terasele, precum și spațiile culturale se vor redeschide incepand cu data de 19 mai, potrivit Reuters. Emmanuel Macron a prezentat planul de relaxare a restrictiilor intr-un interviu acordat cotidianului Le Parisien si unor publicatii regionale. Potrivit acestuia, ora la care incepe carantina de noapte va fi schimbata incepand cu 19 mai, de la ora 19.00,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

