Franța se pregătește de relaxarea restricțiilor Franța se pregatește sa relaxeze treptat restricțiile anti-pandemie. Joi au fost anunțate noi masuri de relaxare. In primul rand, carantina de noapte se va scurta treptat, pana cand se va renunța definitiv la aceasta masura. Masura carantinei de noapte ar trebui sa fie ridicata total pana la finalul lunii iulie. Potrivit Reuters, ora la care incepe carantina de noapte va fi schimbata incepand cu 19 mai. Magazinele, restaurantele și terasele, precum și spațiile culturale se vor redeschide incepand cu data de 19 mai. Emmanuel Macron a prezentat planul de relaxare a restrictiilor intr-un interviu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

