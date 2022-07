Guvernul de la Paris se pregateste de o intrerupere totala a livrarilor de gaze rusesti, pe care o vede ca fiind cel mai probabil scenariu in planificarea sa, a afirmat duminica ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters. In conditiile in care aproximativ 17% din aprovizionarea sa vine din Rusia, Franta este mai putin dependenta de gazele rusesti decat unele din statele vecine, dar Executivul pregateste planuri de urgenta. Intreruperea este in mod special problematica acum deoarece producerea de energie nucleara in Franta nu face fata cererii, multe reactoare fiind inchise…