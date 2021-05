Franţa se opune creşterii contribuţiei la bugetele comune ale NATO (surse Reuters) Un plan estimat la 20 de miliarde de dolari vizand cresterea flexibilitatii NATO in fata amenintarilor militare, a schimbarilor climatice si ascensiunii Chinei s-a lovit de o rezistenta ferma din partea Frantei, care se teme ca acesta i-ar putea submina prioritatile in materie de aparare, au indicat surse diplomatice si militare franceze citate vineri de Reuters.



In februarie, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a propus ca aliatii sa contribuie mai mult la bugetele comune existente, in loc sa se bazeze pe actualul sistem in care fiecare guvern plateste pentru propriile operatiuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

