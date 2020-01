Franţa se oferă să ajute Grecia pentru repatrierea solicitanţilor de azil respinşi Franta i-a propus luni Greciei ajutorul sau pentru 'a facilita repatrierile' de persoane ale caror cereri de azil au fost respinse, a indicat secretarul de stat francez in Ministerul de Interne, Laurent Nunez, cu prilejul unei vizite la Atena, informeaza AFP. Nunez a confirmat totodata ca Franta va primi la vara 400 de solicitanti de azil, aflati in prezent in Grecia, 'mai ales familii in situatii foarte vulnerabile'. 'Vom studia impreuna cu prietenii nostri greci posibilitatea de a organiza zboruri de grup pentru a facilita repatrierea de persoane care nu au nevoie de protectie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

