- Justitia franceza a anuntat joi deschiderea unei anchete preliminare, dupa difuzarea unor imagini in care se vede cum un colaborator al presedintelui Emmanuel Macron loveste un manifestant, la 1 mai a.c.

- Justitia franceza a anuntat joi deschiderea unei anchete preliminare, dupa difuzarea unor imagini in care se vede cum un colaborator al presedintelui Emmanuel Macron loveste un manifestant, la 1 mai a.c., imagini care au starnit un val de indignare pe scena politica franceza, relateaza AFP, dpa si Reuters.…

- Procuratura din Paris a anuntat joi inceperea unei investigatii preliminare in urma unor imagini difuzate de cotidianul francez Le Monde in care Alexandre Benalla, un colaborator al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, a agresat un protestatar pe data de 1 mai, informeaza El Mundo.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita ''echitabil'',…

- Polonia a estimat joi ca un buget al zonei euro, propus de Franta si Germania pentru a sustine blocul monetar format din 19 membri, ar putea insemna sfarsitul Uniunii Europene (UE), daca acesta se va face in detrimentul bugetului comunitar pentru 2021-2027, informeaza AFP. Presedintele…

- Un consilier apropiat al presedintelui francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, Alexis Kohler, este vizat de o plangere pentru "conflict de interese", "trafic de influenta" si "coruptie pasiva", depusa de asociatia Anticor, a declarat luni pentru AFP avocatul acestei organizatii anticoruptie. Informatia…

- Toate articolele pe tema discursului lui Emmanuel Macron din Parlamentul European despre viitorul Europei au vorbit despre relatiile franco-germane, despre cum diferentele de viziune dintre Franta si Germania intarzie baterea in cuie a unui nou proiect european.