- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. ”In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis din nou duminica omologului sau Volodimir Zelenski angajamentul sau de a asigura „tot ajutorul necesar Ucrainei pentru a-si restabili suveranitatea si integritatea teritoriala”, a anuntat Palatul Elysee , citat de AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau video de sambata seara, adresat națiunii, ca in atacul recent al rusilor la Sloviansk au murit 11 civili, intre care si un baiețel de doar doi ani. „Niciunul dintre cei care se sunt vinovati de aceasta agresiune nu poate fi iertat…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat vineri sa "sustina orice efort in favoarea restabilirii pacii in Ucraina", potrivit unei declaratii comune difuzate la finalul vizitei presedintelui francez Emmanuel Macron in China, transmite AFP, potrivit Agerpres.Declaratia comuna nu mentioneaza Rusia…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski il avertizeaza pe președintele Emmanuel Macron ca iși pierde timpul cu „dialogul inutil” cu Rusia. Zelenski a facut acest comentariu critic la adresa președintelui Franței dupa ce Macron a vorbit despre importanța menținerii deschise a ușii dialogului. Macron…

