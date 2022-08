Franţa se aşteaptă la revenirea producţiei de vin în 2022, dar seceta reprezintă în continuare un risc Productia de vin a Frantei este asteptata sa isi revina in acest an, dupa ce in 2021 a fost afectata de inghet, insa agravarea secetei ar putea limita volumele, a anuntat marti Ministerul francez al Agriculturii, informeaza Reuters. Conform primelor estimari pentru 2022, productia de vin a Frantei ar urma sa inregistreze in acest an o crestere cuprinsa intre 13% si 21%, pana undeva intre 42,6 si 45,6 milioane hectolitri. Un hectolitru este echivalent cu 133 de sticle standard de vin. Limita superioara a intervalului prognozat este cu 7% peste media din ultimii cinci ani. Potrivit Ministerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

