- Personalul din sistemul de invațamant va fi vaccinat impotriva COVID-19 la inceputul lunii februarie, afirma Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, citat de Europa...

- Olanda a decis sa devanseze cu doua zile inceputul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, care va incepe miercuri, a anuntat azi guvernul tarii, relateaza agerpres . Personalul spitalicesc care lucreaza cu pacientii cu Covid-19 va fi primul care va beneficia de vaccin, alaturi de lucratorii din azilele…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat, sambata seara, ca din 4 ianuarie vor incepe activitatea de vaccinare 90% dintre cele 270 de centre de vaccinare din Romana si ar trebui sa se ajunga la 20.000 de persoane vaccinate pe zi.

- Gabriela Firea, prim-vicepresedinte PSD, spune ca vaccinarea extinsa impotriva COVID, promisa de Klaus Iohannis si Ludovic Orban in campania electorala, s-ar fi transformat in una simbolica.

- Astfel, luand in considerare ca Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat data de 23 decembrie 2020 ca data probabila pentru acordarea autorizatiei conditionate de punere pe piata pentru vaccinul impotrivaCOVID-19produs de BioNTech si Pfizer, CNCAV are in vedere primirea vaccinului in Romania in…

- Strategia de vaccinare anti-coronavirus din Romania a fost aprobata, vineri, in ședința de Guvern. „Documentul stabilește viziunea, principiile și modul de acțiune pentru administrarea in Romania a vaccinurilor anti COVID-19 autorizate de catre Agenția Europeana a Medicamentului și are la baza atat…

- Toți angajații ministerelor trebuie sa anunțe daca vor sa se vaccineze sau nu, iar ministerele centralizeaza raspunsurile și le trimit Ministerului Sanatații pentru realizarea unei baze de date, potrivit informațiilor G4Media.ro . Ministerul Sanatații a refuzat pana la aceasta ora sa raspunda la intrebarile…

- Spitalele din Franta au inregistrat luni 1.307 de internari noi de bolnavi de Covid-19, cel mai mare numar dupa cel consemnat pe 2 aprilie, de 1.607 pacienti noi, sistemul medical devenind tot mai tensionat din cauza cresterii numarului de infectii, transmite Reuters.Citește și: Hotarare a…