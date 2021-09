Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de inchisoare pentru finantarea ilegala a campaniei electorale din 2012. Nicolas Sarkozy a fost acuzat ca a cheltuit aproximativ 22,5 milioane de euro, de aproape doua ori peste suma legala, pentru campania electorala din 2012. In cadrul campaniei, a pierdut…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de inchisoare . In varsta de 66 de ani, fostul președnte a fost gasit vinovat intr-un tribunal din Paris. Decizia a venit pe fondul acuzațiilor de cheltuire a zeci de milioane de euro in campania sa din 2012. Nicolas Sarkozy primește…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost gasi vinovat joi de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta, transmite EFE. Tribunalul a considerat ca Sarkozy, sef al statului intre 2007 si 2012,…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de închisoare de o instanța din Paris în dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, relateaza Reuters.Însa este puțin probabil ca Sarkozy, în vârsta de 66 de ani, sa…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost gasi vinovat joi de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta, transmite EFE, potrivit Agerpers. Tribunalul a considerat ca Sarkozy, sef al statului…

- Un tribunal corectional de la Paris l-a gasit vinovat, joi, de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2012 pe fostul sef de stat francez Nicoas Sarkozy, in cadrul dosarului "Bygmalion", in care parchetul a cerut sa fie condamnat la un an de inchisoare, dintre care sase luni cu suspendare.…

- Fostul șef de stat risca șase luni de inchisoare cu executare in acest dosar, dar decizia instanței, anunțate joi, nu este definitiva. In martie, Nicolas Sarkozy fusese condamnat la alți trei ani de inchisoare, dintre care unul cu executare, intr-un dosar de corupție și trafic de influența, scrie Euronews…

- Curtea de Apel din Paris a confirmat joi condamnarea lui Rifaat al-Assad, unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, la patru ani de inchisoare, cu privire la faptul ca si-a constituit in mod fraudulos in Franta un patrimoniu evaluat la 90 de milioane de euro, relateaza AFP.