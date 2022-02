Stiri pe aceeasi tema

Circa 300 de persoane au demonstrat, sambata dupa-amiaza, in Piata Victoriei /Operei din Timisoara, impotriva invaziei Ucrainei de catre trupele rusesti.

Franța a decis sa trimita echipamente militare defensive in Ucraina pentru a sprijini țara impotriva invaziei Rusiei, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei franceze, adaugand ca problema trimiterii de arme ofensive este inca in discuție.

Reprezentantul diplomatic al Ucrainei in Coreea de Sud, Dmitro Ponomarenko, a declarat ca tara sa vrea sa ceara ajutorul Seulului pentru a-si intari securitatea cibernetica in fata atacurilor Rusiei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Franta "condamna ferm decizia Rusiei de a declansa un razboi impotriva Ucrainei", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, scrie AGERPRES.

Premierul Nicolae Ciuca condamna decizia Federatiei Ruse de a invada teritoriul Ucrainei, pe care o considera "un act ilegal de agresiune" si subliniaza solidaritatea cu Guvernul de la Kiev, reiterand totodata ca este prioritara protejarea cetatenilor romani aflati pe teritoriul ucrainean.

Situația este din ce in ce mai tensionata la Kiev iar Ucraina este inconjurata de trupele Kremlinului care a dat unda verde invaziei in Donbas. In aceste condiții un proiect de rezoluție privind inchiderea graniței cu Belarus a fost inaintat Radei Supreme a Ucrainei, potrivit N12.

Decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște independența celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei este extrem de periculoasa pentru Republica Moldova.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, va vorbi duminica la telefon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si sambata cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a incerca "sa evite ce este mai rau" in Ucraina, a anuntat vineri seara Palatul Elysee, citat de AFP.