- Renault raporteaza cele mai mari pierderi din istorie in prima jumatate a anului, din cauza pandemiei. Modelul electric Zoe, singurul care a crescut in vanzari Grupul auto francez Renault a raportat joi pierderi nete record de 7,3 miliarde de euro in primul semestru din 2020, din cauza impactului pandemiei…

- Bate vantul prin showroom-urile auto. Vanzarile de autoturisme noi au scazut drastic de la inceputul pandemiei de coronavirus. Cu o treime in prima jumatate a anului, fața de perioada similara a anului trecut.

- Piata gazelor naturale se liberalizeaza incepand de la 1 iulie. Astfel, pentru aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici, pretul gazelor nu va mai fi reglementat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), ci va fi stabilit in functie de cerere si oferta.

- • In luna mai 2020, inmatricularile de mașini second-hand au crescut cu 60% fața de luna aprilie, dar se afla inca sub nivelul anilor trecuți; • Autovit.ro, cea mai mare platforma online de tranzacții auto din Romania a inregistrat in luna mai o creștere cu 80% a numarului de cumparatori fața…

- Inchiderea pub-urilor si restaurantelor, dar si anularea unor evenimente sportive si festivaluri de genul Oktoberfest au redus cererea pentru malt utilizat la productia de bere si whiskey, astfel ca producatorii de malt si berarii au inchis fabricile sau au redus productia, ceea ce inseamna ca fermierii…

- Vanzarile de masini cu motoare cu combustie vor scadea cu 23% in 2020, iar piata masinilor electrice se va contracta cu 18%. Ma;inile electrice vor ajunge sa ocupe 31% din parcul auto peste 20 de ani, anunța MEDIAFAX.Vanzarile de masini electrice vor scadea in 2020, insa nu acestea vor inregistra…

- Franța a fost prima piața majora din Europa care a anunțat datele despre inmatriculari pentru luna martie, in contextul in care piața auto s-a prabușit din cauza pandemiei de coronavirus. Inmatricularile de mașini noi au scazut in Franța cu 72% in martie comparativ cu perioada similara a anului trecut,…

- Masurile impuse de autoritați in epidemia de coronavirus lovesc puternic in piața de produse de lux. Asta pentru ca toate statele anunța ca se vor confrunta cu o criza economica, iar oamenii nu mai arunca bani pe diverse produse care nu sunt neaparat necesare. Un raport al companiei de consultanța…