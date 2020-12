Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Niall Ferguson, care preda la Universitatea Stanford, prezice un boom economic în 2021, dupa sfârșitul pandemiei.Specializat în domeniul economic, el a prevazut și instalarea pandemiei de coronavirus la începutul anului 2020. Dintr-o perspectiva istorica însa,…

- Romania a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor, aceasta fiind cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap de…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi seara, ca este ”extrem de neplacut surprins” de pozitia Ungariei si Poloniei care resping in continuare conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. ”Pozitia lor e de neinteles”, afirma Orban, precizand ca sunt afectati cetatenii intregii…

- PNL va dezvolta Romania in urmatorii patru ani. A inceput sa o faca și va continua, dupa alegerile din 6 decembrie. Programul de guvernare al liberalilor prevede o creștere economica de 6% pe an, pana in 2024. Produsul Intern Brut va fi de 1.500 de miliarde de lei, iar pe cap de locuitor va…

- Bruxellesul pregatește un document. Migranții care vin in Europa trebuie sa invețe limba țarilor in care se stabilesc și sa-și incurajeze copiii sa se integreze, se arata intr-un draft de declarație susținut de Franța, Germania și Austria, potrivit The Guardian . Președintele francez, Emmanuel Macron,…

- Ștefan Damian este șofer de camion si calatorește prin Franța, Germania, Spania. Este mereu departe de casa, insa se sacrifica pentru ca salariul este bun. „Dupa un an am vrut sa ma intorc acasa. Aveam un copil mic. Acum imi dau seama ca asta e totuși slujba mea", povestește Ștefan Damian,…

- Germania, tara care detine in prezent presedintia Uniunii Europene, a propus introducerea unei scheme care conditioneaza accesarea fondurilor europene, inclusiv a banilor din fondul de revenire, in valoare de 750 miliarde de euro, de respectarea statului de drept, potrivit unui document consultat…