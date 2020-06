Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Paris mizeaza in prezent pe o contractie de 11% a Produsului Intern Brut in acest an, fata de un recul de 8% cat estima anterior, a anuntat luni ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, informeaza AFP, transmite AGERPRES . “Cresterea inregistrata de Franta in 2020, sau mai degraba…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor a anuntat luni ca Guvernul de la Paris mizeaza in prezent pe o contractie de 11% a Produsului Intern Brut in acest an, fata de un recul de 8% cat estima anterior. „Cresterea înregistrata de Franta în 2020, sau mai degraba recesiune…

- A doua economie a UE inregistreaza cea mai mare scadere din ultima jumatate de secol și ramane in recesiune Economia Frantei s-a contractat mai putin decat s-a estimat initial in primul trimestru din 2020, dar inregistreaza cea mai mare cadere din ultimii peste 50 de ani și ramane in recesiune. Potrivit…

- Masurile adoptate de Guvernul de la Paris pentru a sustine economia afectata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) au costat 450 de miliarde de euro, echivalentul a 20% din Produsul Intern Brut al Frantei, a declarat luni ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.De…

- Guvernul francez cere Renault sa nu-si mai dezvolte capacitatea de productie peste hotare, in schimbul pachetului de salvare de 5 mld. euro Guvernul de la Paris vrea ca Renault sa nu-si mai dezvolte capacitatea de productie peste hotare, in schimbul pachetului de salvare de cinci miliarde de euro, a…

- Franta se așteapta la cea mai grava recesiune de dupa 1945 din cauza pandemiei. Contracția economica, mai mare ca cea din 2008 Franta va inregistra in 2020 cea mai grava recesiune economica de la sfarsitul celui de al doilea razboi mondial, a declarat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, cu prilejul…

- Franta va inregistra in 2020 cea mai grava recesiune economica de la sfarsitul celui de Al Doilea Razboi Mondial, a declarat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, cu prilejul unei audieri de catre Comisia pentru Afaceri economice din Senat, potrivit www.mbc.news . „Cea mai proasta cifra de crestere…

- Franta ar putea ajunge la un deficit bugetar de 3,9% din Produsul Intern Brut in cursul acestui an, din cauza impactului epidemiei de coronavirus, a transmis marti Guvernul de la Paris, anunța MEDIAFAX.Deficitul bugetar al Frantei ar putea ajunge anul acesta la nivelul de 3,9% din PIB, in…