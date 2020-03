Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a vorbit luni francezilor in mijlocul crizei de coronavirus. Șeful statului a anunțat masuri mai dure de combatere a raspandirii epidemiei și o amanare a celui de-al doilea tur al alegerilor municipale.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara ca turul doi al alegerilor locale din Franta va fi amanat, iar pentru urmatoarele 15 zile vor fi impuse restrictii de circulatie pe teritoriul tarii, pentru a limita raspandirea noului coronavirus.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat luni seara ca frontierele Uniunii Europene si ale Spatiului Schengen se inchid incepand de marti, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului.Frontierele Uniunii Europene si ale Spatiului Schengen se inchid incepand de marti…

- Franta a dispus inchiderea scolilor si universitatilor, in cadrul eforturilor de limitare a raspandirii epidemiei de coronavirus. Cresele, scolile, liceele si unversitatile vor fi inchise incepand de luni, a anuntat joi seara presedintele Emmanuel Macron.

- Emmanuel Macron a anuntat marti ca va restrictiona practica tarilor straine de a trimite imami si profesori in Franta, pentru a combate ceea ce a numit un risc al ”separatismului”, relateaza Reuters potrivit news.ro.Macron a evitat pana in prezent problemele legate de comunitatea musulmana…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua pentru prima data, in perioada 3-4 februarie, o vizita oficiala in Polonia, tara cu care Franta are divergente asupra mai multor probleme de interes european, printre care statul de drept si clima, informeaza luni AFP potrivit Agerpres. Aceasta deplasare…