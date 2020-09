Stiri pe aceeasi tema

- ”Bineinteles, semnalele transmise zilele acestea sunt prejudiciabile”, a declarat pentru FT secretarul de stat francez insarcinat cu Afacerile Europene Clement Beaune. ”Nu ne vom lasa intimidati la nivel european”, subliniaza francezul.

- Guvernul britanic a atentionat miercuri ca pana la 7.000 de camioane ar putea fi blocate in comitatul Kent, cu pana la doua zile de asteptare pentru a traversa Canalul Manecii la 1 ianuarie, daca Londra si Bruxellesul nu vor ajunge sa incheie un acord de comert liber, transmit Reuters si AFP. ''Nu…

- Elvetienii sunt asteptati duminica la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a persoanelor, dupa o campanie care a expus tensiuni in societate in legatura cu strainii, care reprezinta un sfert din…

- Franta a atentionat joi Regatul Unit ca orice incalcare a acordului cu privire la Brexit ar fi "inacceptabila", intr-un moment in care Londra este somata sa dea explicatii referitor la un proiect de lege ce contravine partial acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), informeaza…

- Criza fara precedent intre Londra și Bruxelles. Boris Johnson ameninta sa nu puna in aplicare tratatul retragerii Marii Britanii din UE, provocand stupoare in UE și in Irlanda de Nord Guvernul lui Boris Johnson ameninta sa nu puna in aplicare tratatul cu privire la iesirea Regatului Unit din UE, in…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit privind relatiile viitoare dintre ele post-Brexit sunt blocate din cauza intransigentei si a lipsei de realism din partea Londrei, a denuntat marti ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de AFP si Reuters. ''Negocierile nu avanseaza…

- Șeful serviciilor financiare din UE i-a avertizat pe mai marii din City of London (centrul financiar al Regatului Unit) ca s-ar putea sa aiba mai mult de așteptat dupa sfârșitul anului pâna sa afle daca vor fi obținut dreptul de acces pe piața organizației, lasându-i astfel pe directorii…