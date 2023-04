Stiri pe aceeasi tema

- Franta si-a exprimat sambata seara "consternarea" dupa declaratiile ambasadorului chinez in Franta, care a negat suveranitatea tarilor rezultate din Uniunea Sovietica si a pus sub semnul intrebarii apartenenta Peninsulei Crimeea la Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres.Intrebat vineri seara la…

- Prim-ministrul guvernului Ungariei, Viktor Orban, a reacționat, vineri, la afirmațiile șefului NATO, Jens Stoltenberg, care a spus ca toți aliații sunt de acord ca Ucraina va deveni o parte a Alianței la un moment dat și ca locul Ucrainei este in NATO, relateaza BBC.

- UPDATE Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, intr-o conferinta de presa comuna cu presedinta Maia Sandu si presedintele Klaus Iohannis, luni la Cotroceni, ca Republica Moldova va fi sprijinita cu tot ceea ce este posibil in fata incercarilor de destabilizarea ale Rusiei. „Ma bucur in mod deosebit…

- Razboi in Ucraina, ziua 389. Activisti pro-Kremlin au protestat sambata la Moscova in fata ambasadelor a 20 de tari considerate de Rusia drept "neprietenoase", cu ocazia aniversarii a noua ani de la anexarea Peninsulei Crimeea, informeaza AFP.

- Liderul Partidului Popular European (PPE) si al grupului europarlamentar omonim, Manfred Weber, a cauzat reactii puternice la Madrid si Bruxelles dupa ce a pus sub semnul intrebarii viitoarea presedintie spaniola a Consiliului Uniunii Europene pe fondul dezacordurilor interne in

- Senatorul republican Lindsey Graham a cerut Administrației Biden sa inceapa „de astazi” pregatirea piloților ucraineni pentru a opera avioanele de lupta F-16, pentru a oferi Ucrainei aceste avioane de lupta cat mai curand posibil, relateaza G4Media.ro.Declarația a fost facuta de senatorul din Carolina…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu are destula calificare ca sa conduca statul, considera liderul turc, Recep Tayyip Erdogan. "Persoana care se afla in fruntea Franței nu are calificare pentru a fi șeful acestui stat. Priviți, in prezent ei exploateaza țarile africane. Mali se afla intr-o stare…