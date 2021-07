Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Franței, Jean Castex, a anunțat, marți, ca inițiativa pentru includerea luptei impotriva schimbarilor climatice in constituția franceza a eșuat dupa un vot negativ primit in Senatul francez, relateaza Reuters. Amendamentul constituțional trecuse, anterior, de votul din Adunarea Naționala,…

- Asigurarea necesarului energetic a fost si va ramane o preocupare primordiala a societatii, fie ca vorbim de criza resurselor din anii 1970 sau de pericolul pe care aceasta industrie il are asupra stabilitatii climatice, asa cum s-a descoperit in anii 1990. Mai mult decat nevoia directa de a identifica…

- Sefii de stat si de guverne UE, reuniti la Bruxelles, nu au reusit sa se inteleaga, marti, asupra felului in care sa atinga noul obiectiv al Uniunii in vederea unei reduceri a emisiilor de gaze cu efect de sera, din cauza unor divergente pe tema unei viitoare reforme a politicilor in lupta impotriva…

- Bruxelles, 24 mai /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca lupta impotriva schimbarilor climatice trebuie sa fie echitabila pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, astfel incat sa fie suportabila si pentru economiile nationale, dar si pentru fiecare cetatean in parte.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca lupta impotriva schimbarilor climatice trebuie sa fie echitabila pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, astfel incat sa fie suportabila si pentru economiile nationale, dar si pentru fiecare cetatean in parte. "O tema foarte importanta, care…

- Camera inferioara a parlamentului francez a aprobat, marți, un set de legi cu o gama larga de acțiuni pentru combaterea schimbarilor climatice. Noua legislația va limita viitoarele extinderi de aeroport, va interzice folosirea incalzitoarelor pentru terasele in aer liber și va limita generarea de deșeuri…

- Ziua Pamantului este sarbatorita, in fiecare an, la 22 aprilie. Earth Day a fost instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator și a fost declarata sarbatoare oficiala de catre

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa participe vineri la un summit virtual pe tema luptei impotriva modificarilor climatice cu omologii sai francez Emmanuel Macron si german Angela Merkel, ”la invitatia lui Emmanuel Macron”, a anuntat joi un purtator decuvant al Ministerului chinez de Externe,…