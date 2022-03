Franţa renunţă la paşaportul de vaccinare COVID, din 14 martie Franta renunta la pasaportul de vaccinare COVID pentru a avea acces la locurile de desfasurare a evenimentelor, incepand cu data de 14 martie, cu o luna inainte de alegerile prezidentiale, a declarat premierul francez Jean Castex. De altfel, Franța a inceput deja sa relaxeze treptat protocoalele de sanatate COVID. „Situatia sanitara se imbunatateste”, a declarat Castex joi la o televiziune. Tot din data de 14 martie, maștile de fata nu vor mai fi necesare in interior, exceptie facand transportului public, potrivit Reuters. In același timp, ramane obligatoriu permisul de vaccinare pentru a avea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța relaxeaza restricțiile Covid incepand cu luna februarie, dupa ce a intrat in vigoare certificatul verde. Autoritațile vor permite redeschiderea cluburilor de noapte doua saptamani mai tarziu. Limitele privind numarul de persoane permise in salile de sport și cele de divertisment vor fi ridicate…

- Senatul Frantei a aprobat în cursul noptii de miercuri spre joi înasprirea restrictiilor pentru persoanele nevaccinate împotriva COVID-19, inclusiv introducerea pasaportului de vaccinare, transmit dpa si Reuters. Masurile au fost propuse de guvern pentru a combate valul al cincilea…

- Senatul Frantei a aprobat in cursul noptii de miercuri spre joi inasprirea restrictiilor pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19, inclusiv introducerea pasaportului de vaccinare, transmit dpa si Reuters.

- Senatul Frantei a aprobat in cursul noptii de miercuri spre joi inasprirea restrictiilor pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19, inclusiv introducerea pasaportului de vaccinare, transmit dpa si Reuters. Masurile au fost propuse de guvern pentru a combate valul al cincilea al epidemiei, dar…

- Marea Adunare a Franței a adoptat proiectul de lege care transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. vine dupa trei zile de dezbateri tumultoase, alimentate de afirmatiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care si-a declarat intentia de a-i „scoate din sarite” pe cei…

- "Avem deja unele dificultati in a controla impunerea pasaportului de vaccinare. Aceste dificultati ar fi si mai mari daca am face vaccinarea obligatorie", a declarat Castex presei locale, relateaza Reuters.Remintim ca Franta a inregistrat, miercuri, un numar record de peste 332.252 de cazuri noi de…

- Franța transforma pașaportul sanitar in pașaport de vaccinare, respectand punctul de vedere al președintelui Macron. Adunarea Nationala a Frantei a adoptat, in prima lectura, proiectul de lege ce transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. Proiectul a fost votat joi dimineața. 214 parlamentari…

- Ministrul francez al educației, Jean-Michel Blanquer a anunțat, marți, in parlamentul de la Paris, ca aproximativ 80 la suta dintre adolescenții cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani au fost imunizați cu serul anti-covid, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Dintre aceștia, 76% au primit ambele doze…