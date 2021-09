Elevii din Franta nu vor mai fi obligati sa poarte masti de protectie in scolile primare din regiunile cu o rata scazuta de infectare cu COVID-19, potrivit unui decret guvernamental publicat joi. Masura vine ca urmare a imbunatatirii situatiei COVID-19 in Franta, dupa ce Guvernul a accelerat campania de vaccinare. Zonele unde portul mastilor va […] The post Franta renunta la obligativitatea purtarii mastii in școlile primare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .