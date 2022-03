Franța renunță la mască și certificat verde Prim-ministrul francez Jean Castex a anuntat joi, in jurnalul de actualitati al postului de televiziune TF1, sfarsitul obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in toate spatiile, cu exceptia transportului in comun, precum si suspendarea pasaportului de vaccinare incepand din data de 14 martie, potrivit AFP. Pasaportul sanitar va ramane totusi in vigoare in unitatile medicale, precum spitale si aziluri pentru varstnici, la fel si obligativitatea de vaccinare anti-COVID-19, care se va aplica personalului medical, potrivit Agerpres. „Situatia sanitara se imbunatateste gratie eforturilor noastre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

