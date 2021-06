Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto francez Renault a semnat vineri un acord cu sindicatele din Franta care va permite mai multor mii dintre angajatii sai sa lucreze de acasa timp de maximum trei zile pe saptamana, transmite Reuters, citat de agerpres. Noul program de munca va fi introdus in mai multe etape, incepand…

- Discutiile la nivel international pentru rescrierea regulilor cu privire la taxarea transfrontaliera sunt pe ultima suta de metri iar un acord este posibil sa fie anuntat peste cateva saptamani, au declarat miercuri ministrii Finantelor din Franta si Germania, informeaza Reuters. Un numar…

- Franta, Germania si Spania au anuntat luni ca au ajuns la un acord pentru a lansa contractele pentru studiile Sistemului de lupta aeriana al viitorului (SCAF), la capatul unor negocieri intense si al unor rivalitati industriale, relateaza AFP. "Discutiile purtate in ultimele luni au permis…

- Franța, Germania și Spania au ajuns la un acord „general” cu privire la SCAF, Sistemul de Lupta Aerian al Viitorului (FCAS/SCAF), in centrul caruia se va afla noul avion de lupta de generație 6. Dupa ce industriașii implicați in programul SCAF au ajuns in cele din urma la un acord cu privire la partajarea…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au incheiat miercuri un acord oficial cu privire la certificate sanitare care sa favorizeze o relansare a turismului in aceasta vara, iar Parlamentul European urmeaza sa negocieze in mai modalitatile acestui pasaport vaccinal, declara doua surse diplomatice pentru…

- Comisia Europeana a aprobat marti un plan al autoritatilor franceze de a injecta pana la patru miliarde de euro pentru a recapitaliza compania aeriana Air France, iar in contrapartida Air France va ceda catre alte companii aeriene rivale 18 sloturi pe zi pe Aeroportul Paris Orly, informeaza Reuters.…

- Ministrul francez al Sportului, fosta inotatoare de origine romana Roxana Maracineanu, a evocat posibilitatea ca turneului de Grand Slam de la Roland Garros sa fie amanat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Franta a intrat de sambata in a treia…

- Ministrul francez al culturii, Roselyne Bachelot, a fost spitalizata cu COVID-19, in timp ce colega sa de la Munca, Elizabeth Borne, a fost externata dupa ce a primit tratament cateva zile, a informat miercuri presa din Hexagon, in contextul escaladarii celui de-al treilea val al epidemiei, transmite…