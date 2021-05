Franța, renașterea ocultismului în timpul Covid-19 Tinerii din Franța se indreapta din ce in ce mai mult catre tarot sau astrologie, o tendința care s-a accelerat in timpul pandemiei. Aproape 70 la suta dintre francezii cu varste cuprinse intre 18 și 24 de ani, cred in numerologie, cartomanție, “precum și in alte forme de ezoterism”, arata un sondaj Ifop. Patru din […] The post Franța, renașterea ocultismului in timpul Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea reduce riscul formelor severe de Covid-19 cu 87% la cei cu varsta de peste 75 de ani, inca din primele sapte zile dupa injectarea celei de-a doua doze, potrivit primului studiu din Franta, dat publicitatii vineri. Acest lucru inseamna ca „persoanele vaccinate cu varsta de peste…

- In urma unor dezbateri extrem de aprinse, Adunarea Naționala din Franța a decis respingerea certificatului de vaccinare Covid-19. Votul a fost unul extrem de strans și rezultatul sau a surprins intreaga clasa politica din Franța. Cu 108 voturi impotriva și 103 pentru, certificatul de vaccinare a fost…

- O serie de restrictii impuse in contextul epidemiei de coronavirus au fost ridicate luni in Franța, insa oamenii de stiinta trag un semnal de alarma asupra unui pericol extrem de real: cel de-al patrulea val de COVID ar putea lovi puternic in luna iunie ... The post Alerta maxima in Franța! Valul patru…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri ca toate persoanele de 18 ani sau mai mult din Franța se vor putea vaccina anti-COVID incepand de la 15 iunie. Liderul a precizat ca adolescenții care fac parte și din categoriile vulnerabile se pot imuniza incepand din acest weekend, informeaza…

- Astazi este Ziua Mondiala a Sanatații, iar medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara au transmis un mesaj prin care atrag atenția asupra problemelor pe care le intampina omenirea in cel de-al doilea an de lupta cu pandemia de ... The post Mesajul medicilor de la Spitalul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca in spitale sunt internați 167 de copii care... The post Coronavirus, 4 aprilie 2021. Ministrul Sanatații: 167 de copii internați in spital cu Covid, 16 la ATI, 2 intubați appeared first on Renasterea banateana .

- “Stim ca soferii pot avea si au probleme sa gaseasca toalete din cauza traficului sau uneori a rutelor rurale, iar acesta a fost in special cazul in timpul Covid-19, cand multe toalete publice au fost inchise”, a afirmat compania intr-o postare pe blog. Recunoasterea a avut loc la o saptamana dupa ce…

- Noi restricții mai severe pentru combaterea pandemiei de Covid-19 au intrat in vigoare sambata in mai multe regiuni din Franța, in incercarea de a opri cresterea ratei de infectare cu coronavirus, relateaza DPA, potrivit Agerpres.