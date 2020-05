Stiri pe aceeasi tema

- Franta, unde aproape 26.000 de persoane au murit din cauza COVID -19, va incepe de luni relaxarea restrictiilor, dupa aproape doua luni de izolare, dar masuri severe vor ramane in vigoare in nord-estul tarii si in regiunea pariziana, relateaza miercuri AFP. "Ridicarea progresiva a restrictiilor…

- Franta va ridica gradual restrictiile de luni, 11 mai, dar unele restrictii vor ramane in vigoare in regiunea Parisului, unde noul tip de coronavirus este inca activ, a anunțat premierul Edouard Philippe, citat de Reuters.

- Senatul francez a respins luni planul guvernului de iesire din izolare incepand cu 11 mai, fiind un vot simbolic care nu va afecta insa punerea in aplicare a acestui plan, relateaza dpa. Camera superioara, dominata de opozitia conservatoare, a votat cu 89 de voturi pentru si 81 impotriva pentru a…

- Franța relaxeaza masurile de carantina dupa 11 Mai, prin masuri concrete care au fost detaliate de premierul Edouard Philippe, in fața Adunarii Naționale. Protejare, testare și izolare sunt axele pe care este construit planul guvernului francez.

- Epidemiologii de la Institutul Pasteur din Franța atrag atenția ca daca restricțiile vor fi ridicate prea devreme, țara s-ar putea confrunta cu un al doilea val de infectari. Cum arata Lumea Azi ne spune Ioana Dumitrescu in revista presei internaționale.

- Mai multe țari europene incep sa renunțe, gradual, la restricțiile impuse de criza Covid-19 in contextul unor previzibile probleme economice. Franța anunța ieșirea din izolare pe 11 mai, in timp ce Germania a redeschis magazine mici și menține distanțarea sociala.

- In plina pandemie de Coronavirus, Wanda Nara a decis sa plece de la Paris și s-a intors in vila ei luxoasa de pe malul lacului Como, din Lombardia, Italia. Soția lui Mauro Icardi a luat cu ea și copiii, incalcand masurile de protecție din cele doua țari. Maxi Lopez, fostul ei soț și tata a trei dintre…

- Potrivit directorului general al Departamentului francez al Sanatatii Jerome Salomon, 15.732 de pacienti sunt spitalizati dintre care 3.787 la Terapie Intensiva, adica un nou aflux de 412 de persoane intr-o singura zi. Premierul francez Edouard Philippe a anuntat vineri o prelungire a izolarii…