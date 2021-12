Franţa reia zborurile în Africa australă începând de sâmbătă, în condiţii ”drastice”, anunţă Guvernul Sosiri din sapte tari din Africa australa au fost suspendate dupa ce Africa de Sud a anuntat ca a descoperit varianta omicron a noului coronavirus. Calatorii urmeaza, de asemenea, sa fe supusi unui test covid-19 la sosirea in Franta, si sa fie plasati in carantina timp de sapte zile in cazul unui test negativ si de zece zile in urma unui test pozitiv. De asemenea, toti calatorii care provin din tari din afara UE – inclusiv vaccinati – este necesar sa prezinte un test negativ covid-19 efectuat cu cel mult 48 de ore mai inainte. Franta a suspendat vineri sosirile provenind din sapte tari din Africa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

