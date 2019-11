Franta a anuntat marti ca "regreta" oficializarea de catre SUA a intentiei lor de a se retrage din acordul de la Paris privind combaterea schimbarii climatice, decisa de Donald Trump in 2017, relateaza AFP. Aceasta notificare de luni a Washingtonului este "un element de procedura care era asteptat". Cu toate acestea, "o regretam si asta face inca si mai necesar parteneriatul franco-chinez privind clima si biodiversitatea", a precizat presedintia franceza, in contextul in care Emmanuel Macron se afla marti la Shanghai in a doua zi a unei vizite in China. Notificarea ONU de catre SUA, care nu putea…