- "Luam nota de decizia guvernului britanic si regretam" aceasta, a reactionat vineri ministrul de interne francez, in timp ce Regatul Unit a anuntat ca va impune o carantina obligatorie la domiciliu de 14 zile pentru persoanele care sosesc din strainatate, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- "Luam nota de decizia guvernului britanic si regretam" aceasta, a reactionat vineri ministrul de interne francez, in timp ce Regatul Unit a anuntat ca va impune o carantina obligatorie la domiciliu de 14 zile pentru persoanele care sosesc din strainatate, relateaza AFP. "Franta este gata sa puna in…

- Toate sosirile internationale, inclusiv ale cetatenilor britanici, vor fi supuse unei perioade de autoizolare obligatorie de 14 zile, perioada in care calatorii veniti in Regatul Unit vor fi obligati sa furnizeze informatii cu privire la locatia lor. Masura a fost criticata deopotriva de politicieni,…

- Guvernul de la Londra are in vedere introducerea unei carantine obligatorii de 14 zile pentru toii cei care sosesc in Regatul Unit din strainatate, informeaza sambata presa britanica. Toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau feroviara, cu exceptia celor care vin din Irlanda, ar…

- Franta nu va impune perioada de carantina "niciunei persoane, indiferent de nationalitatea sa, provenind din UE, zona Schengen sau Regatul Unit", a anuntat duminica presedintia franceza, citata de AFP, potrivit Agerpres. Cu o zi inainte, ministrul sanatatii, Olivier Veran, afirmase ca masurile de…

- Masura carantinei ar urma sa se aplice incepand cu 10 aprilie cetatenilor germani reveniti in tara, precum si rezidentilor straini sau cetatenilor statelor Uniunii Europene reveniti in Germania. Decizia definitiva revine fiecaruia dintre cele 16 landuri germane. Nu se precizeaza daca este vorba despre…

- Persoanele care vin in Romania din Italia, Franta, Germania, Spania si Iran vor fi plasate in carantina, aceste tari fiind considerate zone rosii din punct de vedere al riscului de infectare cu coronavirus, conform listei care a intrat in vigoare miercuri la ora 0:00. Cetatenii sositi din oricare dintre…

- Autoritațile argentiniene au impus o carantina la nivel național pentru a impiedica raspandirea epidemiei de COVID-19, decizia fiind una dintre cele mai dure luate pana acum de catre o națiune sud-americana, informeaza Bloomberg . Incepand de astazi, cetațenii au voie sa iasa din casa doar pentru servicii…