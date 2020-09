Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai Frantei, Regatului Unit si Germaniei, precum si Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, au contestat duminica dreptul SUA de a reimpune sanctiuni ale ONU impotriva Iranului, dupa ce Washingtonul a anuntat reintroducerea…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, in perioada 7-9 septembrie 2020, Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR). Tema editiei din acest an este "Impactul pandemiei asupra tendintelor internationale si raspunsurile diplomatiei romane". Reuniunea va avea loc, in premiera, in format online, prin…

- O reuniune a comisiei mixte prevazute de acordul nuclear iranian (JCPOA) va avea loc la Viena pe 1 septembrie, au anuntat vineri serviciile externe ale Uniunii Europene, dupa o disputa tensionata la ONU intre americani si europeni, relateaza AFP.Comisia va fi prezidata de UE si ii va reuni…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și Inaltul Reprezentant pentru Politica de Externe și Securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, au avut o discuție telefonica pe 20 august, care a fost o oportunitate pentru a discuta situația din Belarus. "Interlocutorii au considerat ca este necesar ca…

- Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene se vor reuni vineri, intr-o sesiune extraordinara, pentru a discuta despre criza din Belarus si despre activitatile Turciei in estul Marii Mediterane, anunta Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, potrivit…

- SUA le-au prezentat luni partenerilor lor din Consiliul de Securitate al ONU un proiect de rezolutie care condamna atacurile din 2019 din Arabia Saudita imputate Iranului si propune prelungirea embargoului asupra armelor in cazul acestei tari, potrivit unor diplomati citati marti de AFP. Sustinut…