Franţa redeschide cinematografele, cazinourile şi parţial stadioanele Cinematografele si cazinourile din Franta se vor redeschide luni,a anuntat guvernul din Hexagon. Totodata, si stadioanele vor primi din nou spectatori incepand din 11 iulie, in limita a 5.000 de spectatori, asta dupa ce campionatul de fotbal a fost abandonat definitiv in acest sezon.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

