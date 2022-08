Franța: Record de emisii de carbon în urma incendiilor forestiere Programul european privind modificarea climei Copernicus a inregistrat in Franța emisiile de carbon cele mai ridicate in urma incendiilor forestiere, de la inceputul masuratorilor in 2003, transmite AFP și 20 Minutes. Programul european Copernicus a anunțat, vineri, ca a inregistrat in aceasta vara emisiile de carbon cele mai ridicate, provenind din incendiile de paduri. Ultimele date satelitare ale serviciului de supravegherea atmosferei Copernicus (CAMS), de joi, arata ca emisiile estimate in Franța, provenite din incendiile forestiere, pentru lunile iunie, iulie și august sunt cele mai ridicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

