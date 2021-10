Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul algerian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul Frantei in Algeria pentru a protesta impotriva deciziei Parisului de a reduce numarul de vize acordate cetatenilor algerieni, potrivit unui comunicat oficial, relateaza AFP. Ambasadorul Francois Gouyette a fost…

- Aceasta audiere, la Vancouver – la care Meng a fost prezenta – a avut loc la cateva ore dupa incheirea unui acord intre Statele Unite si Huawei, care ii permite directoarei gigantului chinez in domeniul telecomunicatiilor, care se afla in libertate – sub supraveghere – in Canada, sa se intoarca in China.…

- Ministerul american al Justitiei a promis sa protejeze, cu mijloacele statului federal, clinicile care practica avorturi in Texas, un stat din sudul tarii care tocmai a adoptat o legislatie extrem de restrictiva privind intreruperea voluntara a sarcinii.

- Ministerul chinez al Educatiei a anuntat ca scolile si universitatile vor trebui sa includa in programele lor didactice texte despre gandirea politica a presedintelui si secretarului general al Partidului Comunist Chinez (PCCh), Xi Jinping, pentru ''a ajuta adolescentii sa creada in marxism'', relateaza…

- Aproape 600 de migranti au traversat saptamâna aceasta Canalul Mânecii într-o singura zi, ceea ce reprezinta un nou record, relateaza sâmbata dpa, citând asociatii umanitare si presa britanica.Joi, cel putin 592 de migranti au dus la bun sfârsit calatoria periculoasa…

- Când Marea Ciuma a lovit Marsilia în 1720 (ultima mare epidemie de ciuma bubunica cu care s-a confruntat Europa Occidentala) ucigând peste jumatate din populația orașului, calatorii au fost obligați sa poarte asupra lor un fel de certificat sanitar, în timp ce vasele care ajuneau…

- Ministerul de Interne de la Paris atrage atentia asupra amplificarii riscurilor producerii unor atacuri teroriste islamiste in Franta si va intensifica masurile de securitate, conform unui mesaj oficial adresat serviciilor de ordine publica. Intr-un mesaj intern, obtinut de cotidianul Le Figaro si de…

- ”Capitala afgana Kabul este aparata de acum de un sistem de aparare aeriana anti-racheta”, au anuntat ieri autoritatile, care se confrunta cu inaintarea implacabila a insurgentilor talibani, transmite AFP citata de Agerpres și Hotnews. Fortele afgane, care nu mai beneficiaza de sprijinul aerian american…