Franţa: Rapperul Ademo a fost arestat pentru ''rebeliune'' Rapperul Ademo, unul dintre cei doi frati care alcatuiesc grupul francez PNL, a fost arestat sambata pentru ''uz de stupefiante'', ''ultraj'' si ''rebeliune'', potrivit unei surse judiciare, informeaza AFP. In mai multe inregistrari video publicate pe retelele de socializare spre sfarsitul dupa-amiezii de sambata, artistul poate fi vazut in timp ce era placat pe sol si apoi incatusat de mai multi politisti intr-un cartier din Paris. Arestarea lui a determinat formarea rapida la fata locului a unui mic grup de admiratori ai grupului PNL, care au cerut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

