Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus 'este la portile noastre', a declarat marti ministrul francez al sanatatii Olivier Veran la postul de radio RTL, potrivit France Presse. 'Avem o multime de alerte. E complet normal, caci epidemia este la portile noastre. Noi ne pregatim, pregatim toate…

- Ministrul Sanatații Olivier Veran a declarat ca este „foarte probabil” sa apara și alte cazuri de coronavirus in Franța, insa autoritațile iau toate masurile necesare pentru a se pregati de o eventuala epidemie, scrie Le Parisien, preluat de Mediafax. „Astazi, singurul pacient infectat in Franța este…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a declarat ca noi cazuri de infectare cu coronavirusul depistat in China la finalul anului trecut sunt „foarte posibile” in Franta si ca autoritatile sanitare sunt pregatite in cazul unei epidemii, scrie Reuters.Duminica, Varan a afirmat si ca…

- Alte 41 de persoane aflate pe un vas de croaziera aflat in carantina in Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescand numarul total de cazuri confirmate la 61. Cei peste 3.500 de pasageri sunt izolati la cabine in timp ce testele continua, relateaza Mediafax, citand Reuters.…

- Ministerul de Externe din Taiwan a afirmat joi ca Beijingul furnizeaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) informatii gresite privind numarul de cazuri de infectie cu coronavirus din insula, dupa ce organizatia a publicat cifre incorecte in legatura cu aceste cazuri, relateaza Reuters. Marti, OMS…

- Taiwanul acuza China ca furnizeaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) informatii gresite privind numarul de cazuri de infectie cu coronavirus din insula, dupa ce organizatia a publicat cifre incorecte in legatura cu aceste cazuri, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Marti, OMS a corectat numarul…

- Doi pacienti din Marea Britanie apartinand aceleiasi familii, care au fost testati pentru coronavirus, rezultatul fiind pozitiv, sunt primele cazuri de imbolnavire confirmate in Regatul Unit, a anuntat vineri s un responsabil guvernamental pe probleme de sanatate, informeaza Reuters. Oficiali britanici…

- Franta nu intentioneaza sa-si reduca pentru moment numarul militarilor prezenti in Irak in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani vineri, la Bagdad, incident care a exacerbat tensiunile in regiune, a indicat marti o oficialitate guvernamentala franceza, citata de Reuters. Ministrul…