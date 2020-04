Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis urmeaza ca astazi sa emita un nou decret pentru prelungirea situației de urgența pe teritoriul Romaniei, cu efecte din data de 15 aprilie, pana in data de 14 mai 2020. Insa demersul...

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va vota in favoarea decretului prezidential privind prelungirea starii de urgenta si propune Guvernului un set de masuri pentru protejarea populatiei in fata pandemiei de coronavirus, precum implementarea unui plan de restartare a economiei si testarea intregului personal…

- Sociologul Barbu Mateescu sustine ca reactia populatiei la prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi influentata si de ceea ce se va intampla in alte tari. "Cred ca e foarte devreme pentru a spune exact cum vom percepe lucrurile. Cred ca publicul din Romania e, in buna masura, atent…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat sambata ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de coronavirus sa fie prelungita cu inca o luna, iar decizia ar putea fi luata in cursul saptamanii viitoare.

- Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, printr-un ultim vot al Adunarii Nationale, proiectul de lege care permite instaurarea "starii de urgenta sanitara" pentru o perioada de doua luni din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, transmite AFP. Franta a raportat duminica…

- Guvernul spaniol vrea sa prelungeasca pentru inca 15 zile actuala stare de urgenta de 15 zile pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, au relatat duminica ziarele El Pais si El Mundo, citate de Reuters.Starea de urgenta nationala, anuntata la 14 martie, le interzice cetatenilor…

- Co-președintele Platformei Social-Liberale (PSL), Ilan Laufer, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa anunțe de pea cum preșungirea Starii de urgența pe tot teritoriul Romaniei pentru a de posibilitatea sectorului economic privat sa beneficieze de Certificatele de situații de urgența. ”Domnule…

- Franta nu va accepta ca Iranul sa se doteze cu arme atomice, a afirmat miercuri presedintele francez, Emmanuel Macron, pledand insa pentru evitarea escaladarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX."In actualul context, Franta este determinata sa nu…