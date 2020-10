Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul francez se afla 231 de cetateni straini in situatie ilegala urmariti pentru radicalizare si ''pe care urmeaza sa-i expulzam'', dintre care 180 sunt in prezent incarcerati, a anuntat marti ministrul de Interne, Gerald Darmanin, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Exista inca (...)…

- La doua zile dupa atacul cu arma alba comis la Paris, in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo, si soldat cu doi raniti, ministrul de interne francez Gerald Darmanin vorbește despre masuri de securitate sporite la ”obiectivele simbolice ale capitalei”, informeaza agenția…

- Franta este ''in razboi contra terorismului islamic'', a declarat ministrul de interne francez Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo si soldat cu doi raniti, relateaza AFP.…

- Franta este ''in razboi contra terorismului islamic'', a declarat ministrul de interne francez Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo si soldat cu doi raniti, relateaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Sapte persoane au fost retinute in legatura cu un atac in fata fostelor birouri ale revistei Charlie Hebdo din Paris, spun oficialii. Principalul suspect, un tanar de 18 ani, de origine pakistaneza, a fost arestat la fata locului.Politia a spus ca alte sase persoane sunt in custodie si sunt…

- Atacul cu arma alba de la Paris soldat vineri cu doi raniti constituie „in mod clar un act de terorism islamist”, a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin pe canalul France 2, relateaza AFP si dpa. Cinci barbati nascuti intre 1983 si 1996 au fost plasati in arest preventiv in cadrul anchetei…

- Atacul cu arma alba de la Paris, soldat cu doi raniti, este "in mod clar un act de terorism islamist", a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin, scrie Agerpres. Incidentul s-a petrecut langa fostul sediu al publicației „Charlie Hebdo”. Autoritațile au anunțat ca ancheta a fost preluata de parchetul…

- Franta doreste o mai mare 'solidaritate europeana' in ce priveste procesarea cererilor de azil si expulzarea migrantilor, a afirmat ministrul de interne Gerald Darmanin miercuri, ziua in care Comisia Europeana va prezenta 'noul Pact privind migratia si azilul', transmite AFP.…