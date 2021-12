In cadrul examinarii in comisie la Adunarea Naționala (camera inferioara a Parlamentului francez) a proiectului de lege privind permisul de vaccinare, ministrul Sanatatii s-a adresat celor mai reticenți la vaccin, in fata cresterii explozive a contaminarilor in Franța. „Acum trebuie sa va vaccinați pentru ca, altfel, nu mai este cale de ieșire”, a declarat ministrul […] The post Franța pune presiune pe nevaccinați. Ministrul Sanatații: „Exista puține șanse sa va mai strecurați” first appeared on Ziarul National .