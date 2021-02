Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier francez Edouard Balladur (1993-1995) s-a prezentat marti in fata justitiei, fiind suspectat de finantare secreta a campaniei sale prezidentiale din 1995, unul dintre dosarele cazului Karachi, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Procesul sau s-a deschis marti dupa-amiaza…

- Fostul premier francez Edouard Balladur (1993-1995) s-a prezentat marti in fata justitiei, fiind suspectat de finantare secreta a campaniei sale prezidentiale din 1995, unul dintre dosarele cazului Karachi, relateaza AFP si dpa. Procesul sau s-a deschis marti dupa-amiaza in fata Curtii de Justitie a…

- Lidera opozitiei estoniene Kaja Kallas a fost desemnata joi pentru a deveni prima femeie sef de guvern in aceasta republica baltica, in asteptarea votului din parlament, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Kaja Kallas, sefa Partidului Reformei, este o eurofila convinsa si fiica fostului…

- Directorul general al Combinatului Siderurgic LIiberty Galați, implicat in dosarul lui Costel Alexe, a fost demis, susțin surse din interiorul unitații industriale pentru Mediafax. Acesta este banuit ca i-ar fi dat fostului ministru al Mediului 22 de tone de tabla sub forma de mita. Directorul…

- Elena Udrea a fost confirmata cu noul coronavirus chiar in ziua in care urma sa afle ce pedeapsa cer procurorii pentru ea și pentru Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului președinte. Procesul finanțarii campaniei din 2009, in care sunt judecate, a ajuns la final. In decembrie, cand a fost audiata,…

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, împotriva fostului presedinte al țarii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent în Franta, scrie AFP.Procuratura a cerut aceleasi…

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare, impotriva fostului presedinte al Republicii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent in Franta, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Oana Roman a reușit sa caștige procesul anevoios pe care ea și familia ei l-a dus impotriva statului roman. A reușit sa obțina averea lasata moșternire de matușa ei, astfel ca urmeaza ca toate bunurile sa fie imparțite intre ea, sora și mama ei.