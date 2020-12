Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare, impotriva fostului presedinte al Republicii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent in Franta, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare, impotriva fostului presedinte al Republicii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent in Franta, relateaza AFP. Procuratura a cerut aceleasi…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a denuntat luni 'infamiile' cu care este 'urmarit de sase ani', la reluarea procesului in care este judecat pentru coruptie si trafic de influenta, intr-un asa-numit caz al 'interceptarilor', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog…

- Pentru prima data in istoria postbelica, un fost presedinte francez este judecat pentru coruptie. Nicolas Sarkozy risca zece ani de inchisoare si o amenda de un milion de euro Pentru prima data in istoria postbelica, un fost presedinte francez este judecat pentru coruptie: Nicolas Sarkozy a ajuns in…

- In aceasta dupa-amiaza are loc la Paris prima infațișare in procesul in care Nicolas Sarkozy este judecat pentru corupție, scrie ansa . Un proces fara precedent Nicolas Sarkozy va aparea in fața judecatorilor intr-un caz de corupție bazat pe interceptari, in care este inculpat alaturi de avocatul sau…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy a fost trimis trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei. El va fi judecat incepand de azi la Paris in dosarul „interceptarilor”, alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert…

- Un fost presedinte trimis în fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera în istoria postbelica a Frantei: Nicolas Sarkozy va fi judecat începând de luni la Paris în dosarul ''interceptarilor'', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul…

- Un fost presedinte trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei: Nicolas Sarkozy va fi judecat incepand de luni la Paris in dosarul ''interceptarilor'', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert…