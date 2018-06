Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins reprezentativa Argentinei cu scorul de 4-3 (1-1), sambata, la Kazan, in primul meci din optimile de finala. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian Dadarlat)

- Echipa nationala a Frantei a invins sambata, 30 iunie, nationala Argentinei, cu scorul de 4-3, in "optimile" Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia. La Kazan, cele doua echipe au oferit un meci de senzatie, cu rasturnari de situatie si un final incins.Franta a dechis scorul din penalty, in minutul…

