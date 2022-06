Franta. Prezenta la vot de 18% pana la pranz in primul tur al scrutinului legislativ

Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea convoi de ajutoare pentru Ucraina, organizat de ministerul francez pentru Europa si Afaceri Externe si ministerul francez de Interne, transporta vehicule, echipamente de interventie, dar si alimente, urmand sa ajunga vineri seara in hub-ul umanitar de la Suceava. Potrivit purtatorului de…

- Aproximativ 63,23%,dintre francezii cu drept de vot s-au prezentat la urne in Franta, duminica, pana la ora locala 17.00 (18.00, ora Romaniei), in turul doi al alegerilor prezindetiale, in care se infrunta seful in exercitiu al statului Emmanuel Macron si reprezentanta extremei drepte marine Le Pen,…

- Un nou convoi de ajutoare din Franța pentru Ucraina va ajunge, la inceputul saptamanii viitoare, in hub-ul european de la Suceava. Acesta este coordonat de Ministerul francez pentru Europa si Afaceri Externe si Ministerul francez de Interne și va aduce vehicule si echipamente de intervenție, ...

- Participarea la primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica a fost de 25,48%, la ora locala 12:00 (13.00 ora Romaniei), transmite Le Figaro, preluat de news.ro.Potrivit datelor transmise de Ministerul francez de Interne, la ora locala 12.