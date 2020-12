Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat vineri sa apere libertatea presei si libertatea de a manifesta, dupa protestele impotriva unui proiect legislativ in sfera securitatii care ar limita intre altele dreptul francezilor de a face inregistrari video cu ofiteri de politie, transmite dpa. "Sunt restrictionate libertati in Franta?", a intrebat retoric Macron, intr-un interviu acordat revistei online Brut, subliniind ca raspunsul este afirmativ doar in contextul in care Franta se confrunta cu pandemia de coronavirus, si nu in alte imprejurari. "Nu suntem Ungaria sau Turcia", a spus Macron.…