- Zeci de persoane au manifestat, vineri seara, in fata teatrului Bouffes du Nord, de la Paris, unde presedintele Frantei, Emmanuel Macron, asista la un spectacol alaturi de sotia sa, Brigitte, potrivit news.ro.Manifestantii, care se opun sistemului de pensii, au incercat sa intre in interiorul…

- Macron, care a implinit 42 de ani pe 21 decembrie, si al carui prim mandat de presedinte se termina in 2022, a decis, de asemenea, sa nu faca parte, pe viitor, din Consiliul Constitutional francez. Fostii presedinti ai Frantei sunt membri de drept pe viata ai acestui Consiliu si primesc o indemnizatie…

- Ziua de miercuri se anunta cruciala pentru executivul francez, care discuta reforma sistemului de pensii si a anuntat ca nu intentioneaza sa faca un pas inapoi, in ciuda protestelor masive care au cuprins Franta in ultimele zile. Reforma sistemului de pensii este una dintre masurile promise in campania…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Vladimir Zelensky au convenit marti cu privire la schimbul de prizonieri in urma conflictului din estul Ucrainei, pana la sfarsitul anului, dar au amanat pentru o intalnire viitoare discutiile referitoare la statutul regiunii, transmite Reuters.Putin…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni duminica seara la Palatul Elysee cu ministrii implicati in proiectul de reforma a sistemului de pensii - amenintata de o miscare sociala care afecteaza foarte puternic transporturile - inaintea mai multor anunturi importante in cursul saptamanii,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti drept 'foarte insultatoare' remarca presedintelui francez Emmanuel Macron ca NATO ar fi in 'moarte cerebrala' si si-a exprimat intentia de a discuta cu acesta in decursul zilei de marti cu prilejul summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Londra,…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca se afla în contact cu 'diferiti actori români', apreciind ca 'este timpul ca ei sa prezinte un candidat' la un post în viitorul executiv european, transmite dpa, preluata de Agerpres.'Singurul…