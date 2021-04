Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cel ucrainean Volodimir Zelenski au lansat vineri un apel catre Rusia de a-si retrage trupele comasate in ultimele saptamani la frontiera cu Ucraina, intr-un demers pentru "detensionarea" situatiei in regiune, relateaza AFP, Reuters…

- Ucraina a exclus vineri orice posibilitate de a lansa o ofensiva militara impotriva separatistilor pro-rusi in estul tarii, unde violentele au crescut in ultimele saptamani, pe fondul tensiunilor cu Rusia, relateaza AFP. ''Eliberarea unor teritorii ocupate prin forta va duce inevitabil…

- Ucraina exclude orice ofensiva impotriva separatistilor prorusi, in estul tarii, unde confruntari armate s-au multiplicat in ultimele saptamani, pe fondul unor tensiuni cu Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Eliberarea teritoriilor ocupate prin forta va conduce in mod inevitabil la moartea…

- Statele Unite considera "credibile" informatiile despre miscarile militare ruse la frontiera cu Ucraina, au cerut Moscovei sa explice aceste "provocari" si sunt gata sa se angajeze cu privire la situatie, potrivit declaratiilor facute luni de Departamentul de Stat american, informeaza Reuters preluat…

- Ambii fosti demnitari au fugit in Rusia in 2014, in urma protestelor de strada in care peste 100 de demonstrani au fost ucisi la Kiev, in ciocnirile cu fortele de ordine. Presedintele Volodimir Zelenski a prezentat detalii despre sanctiuni intr-o declaratie la televiziune, confirmamd un anunt facut…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa mearga mai departe in privinta adoptarii de sanctiuni impotriva mai multor oficiali rusi de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE. La reuniunea ministrilor…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat ca Moscova este gata sa taie relațiile cu Uniunea Europeana daca statele blocului comunitar impun sancțiuni economice dure regimului de la Kremlin. Declarația ministrului Lavrov este dintr-un interviu publicat pe site-ul ministerului și citat de Reuters.…