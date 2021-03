Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a salutat luni o vizita "istorica" a papei Francisc in Irak, estimand ca ea a fost purtatoarea unui mesaj "important" de fraternitate si de pace, relateaza AFP si DPA. "Sa-l vezi pe Papa Francisc vizitand vechi locuri religioase precum orasul natal al profetului Avraam,…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, susține ca vrea ca Turcia sa coopereze cu Franța „in lupta impotriva terorismului și pentru stabilitate in Orientul Mijlociu”. Liderul de la Ankara a discutat in acest sens cu președintele francez, Emmanuel Macron, in situația in care Turcia incearca sa revina la…

- Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, potrivit Reuters. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri, care pana acum…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si noul vicepresedinte american, Kamala Harris, au pledat, în cursul unei conversatii telefonice, pentru intensificarea cooperarii bilaterale în sensul combaterii pandemiei, a schimbarilor climatice si apararii democratiei, informeaza cotidianul Le…

- Papa Francisc s-a abatut de la tradiția Bisericii Catolice și a numit-o pe franțuzoaica Nathalie Becquart ca subsecretar al sinodului episcopului, aceasta devenind prima femeie care deține acest post cu drept de vot, noteaza Guardian, citat de Hotnews. Becquart, 52 de ani, este unul dintre cei doi subsecretari…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi disponibilitatea reafirmata a SUA de a se angaja in relatia cu Iranul, si-a oferit serviciile in calitate de mediator onest si a afirmat ca Arabia Saudita si Israelul trebuie, in ultima instanta, sa fie implicate intr-un fel sau altul in acest dosar,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a calificat marti drept ''inacceptabila'' condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut ''eliberarea imediata'' a acestuia, relateaza AFP. ''Condamnarea lui Aleksei Navalnii este inacceptabila. Un dezacord politic…

- ”Charta principiilor” islamului in Franta, adoptata de catre Consiliului Francez al Cultului Musulman (CFCM), este un ”angajament clar si precis in favoarea Republicii”, isi exprima satisfactia Emmanuel Macron, potrvit Palatului Elysee, relateaza AFP, potrivit news.ro. Acest text marcheaza…