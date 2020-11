Franţa: Preşedintele Macron anunţă dublarea efectivelor forţelor responsabile cu controlul frontierelor Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi o dublare a efectivelor fortelor responsabile cu controlul frontierelor Frantei, de la 2.400 la 4.800, pentru a combate mai eficient amenintarea terorista, traficul si imigratia ilegala, transmit AFP si Reuters. Decizia a fost luata ''ca urmare a intensificarii amenintarii'' dupa recentele atentate din Europa, printre care cel de la Nisa (sud-estul Frantei), a explicat seful statului francez in timpul unei vizite la Perthus, punct de trecere a frontierei franco-spaniole. Controalele frontaliere vor viza imigratia ilegala, in contextul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

