- "Nu vom ceda cu nimic" in ceea ce priveste valorile care reprezinta Franta, "in special libertatea de a crede si de a nu crede", a declarat joi presedintele Emmanuel Macron, care a condamnat "atacul terorist islamist" dintr-o biserica din Nisa care s-a soldat cu trei morti, relateaza AFP.

- Ministrul turc de externe a condamnat cu fermitate atacul cu cuțitul care a avut loc joi dimineața la o catedrala din Nisa și în urma caruia au fost uciși trei oameni. Într-o declarație de presa citata de Reuters, ministrul a transmis ca Turcia este solidara cu poporul francez în…

- Trei atacuri diferite au vizat Franța joi, doua chiar pe teritoriul țarii, la Nisa și Avignon, iar unul in Arabia Saudita, la consulatul francez din Jeddah, potrivit informațiilor publicate de BFMTV. Incidentele, tratate de autoritați drept atacuri teroriste, vin pe fondul protestelor organizate in…

- UPDATE – Un atacator inarmat cu un cutit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitata, la o biserica din Nisa, oras din sudul Frantei, a informat politia, intr-un incident descris de primarul orasului de la Marea Mediterana, Christian Estrosi, drept terorism, transmite Reuters.…

- Franta va intra din nou intr-un “lockdown” national incepand de vineri pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat miercuri presedintele Emmanuel Macron intr-un discurs catre natiune, relateaza Reuters si AFP. Școlile vor ramane deschise. “Am decis ca trebuie sa reintram incepand de vineri…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP. In contextul in care luptele s-au intensificat…